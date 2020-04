Giovanna Pancheri:” Ancora positiva al Covid-19″

«L’isolamento serve e io ne sono la prova vivente» racconta la giornalista di Sky Italia, Giovanna Pancheri, corrispondente da New York che, al rientro in Italia, ha protetto la sua famiglia mantenendo le distanze. Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram nel giorno di Pasqua dice: «Mi è arrivato questa mattina l’esito del secondo tampone. Sono ancora positiva dopo un mese. Non vi nascondo che quando me lo hanno detto la prima volta, la reazione a quelle parole è forte, sembra quasi una sentenza senza appello». Pancheri poi si dice fortunata e invita a rispettare le regole