Pedullà :” Un ex amico del Napoli è pronto a soffiare Gabriel”

La staffetta è ormai annunciata: Gabriel per Koulibaly. Il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà scrive su La Gazzetta dello Sport del futuro dei due difensori: 63 milioni dal City per l’ex Genk, ma il Napoli ne vuole 70 più bonus. Intanto è stato bloccato Gabriel dal Lille, ma la tempistica dell’addio del senegalese sarà fondamentale. Più passerà tempo, più altri club, vedi l’Everton di Ancelotti, proveranno a inserirsi per il centrale brasiliano classe ’97.