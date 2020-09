La Gazzetta dello Sport:” Per Luperto c’è una neopromossa!”

Il Crotone, in vista del nuovo campionato in Serie A, è molto attivo sul mercato. Il club calabrese dopo dopo l’annuncio di Vulic, ha praticamente chiuso per Riviere e Rispoli, dopo Cigarini ed Eduardo Silva. Ma non finisce qui: secondo La Gazzetta dello Sport, i crotonesi avrebbero infatti messo nel mirino Sebastiano Luperto, difensore centrale del Napoli. Già seguito da Parma, Genoa e Spezia, potrebbe essere a breve oggetto di un blitz di mercato del ds Ursino.