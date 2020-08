La Gazzetta dello Sport:” Ecco quando deve pagare Gattuso se va via!”

Sette milioni da dare al presidente se volesse andar via prima del 2023, anno della nuova scadenza. Questa la penale che De Laurentiis vorrebbe inserire nel contratto di Rino Gattuso, penale che l’allenatore non vuole. Per questo non c’è accordo sul rinnovo, racconta La Gazzetta dello Sport, nonostante ci sia piena sintonia tra i due, dal progetto al mercato. Per il rinnovo se ne riparlerà in primavera, ora non è il momento, anche se l’obiettivo del patron azzurro resta quello di blindare Ringhio.