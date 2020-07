Gazzetta dello Sport:”L’Europa calcistica sotto la minaccia del Covid 19″

La pandemia Covid 19 che sta dilagando in Europa, soprattutto in Spagna sta minacciando seriamente la riprsa delle coppe europee. Infatti dalle ultime notizie che giungono dalla terra iberica che non sono ottime si evince che sarà difficile riprendere la competizione. Infatti sono risultati positivi al Covid 19 anche due giocatori di due squadre iberiche. Uno del Real Madrid ed un altro del Siviglia. Inoltre in terra di Catalogna, la dove dovrebbe giocare il Napoli nella sfida al Barca, il virus si sta espandendo a macchia d’olio. A riportare la notizia è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Ecco cosa sta scritto:

“Prima la Champions, poi l’Europa League. In due giorni il coronavirus è tornato e minacciare le coppe europee, «scegliendo» simbolicamente come bersagli le squadre più titolate nelle due competizioni: se martedì era stato il Real Madrid a ricevere la notizia della positività di Mariano Diaz, ieri il Siviglia ha appreso che a un componente della rosa è toccato lo stesso destino. Si tratta del nazionale serbo Nemanja Gudelj. Lo ha confermato lo stesso calciatore, che ha sottolineato di sentirsi bene: «Buongiorno a tutti. Confermo di essere risultato positivo al Covid-19. Vi informo che non ho alcun sintomo. Spero di poter raggiungere presto i miei compagni e giocare con loro in Europa League.Vi abbraccio tutti». La notizia non stupisce, vista la risalita dei contagi che sta colpendo la Spagna. Ma getta un velo di preoccupazione sulle due «Final Eight», e di riflesso su Napoli, Inter e Roma che hanno ostacoli iberici (Barça, Getafe e Siviglia) sulla strada per arrivarci. Al di là delle buone intenzioni, difficilmente il club andaluso porterà il serbo a Duisburg per affrontare la Roma nell’ottavo di Europa League il 6 agosto: meglio non rischiare. Inizialmente s’era pensato che potesse trattarsi di Ever Banega, che durante la pausa di fine Liga aveva ballato in una discoteca di Valencia rivelatasi un mini-focolaio. Così invece non è stato.”