Gazzetta dello Sport:”Insigne a Gattuso:”Sono pronto”

Lorenzo Insigne proverà a stringere i denti per la sfida di sabato contro il Barcellona. Il capitano, uscito per infortunio contro la Lazio per un risentimento alla coscia sinistra, avrebbe comunicato a Rino Gattuso la volontà di esserci per la sfida di Champions secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport.

“Il capitano ha discusso con Rino Gattuso, ha provato a rassicurarlo, gli ha detto che è pronto a rischiare, perché l’evento è troppo importante per non parteciparvi. La volontà c’è, dunque, ma potrebbe non bastare perché si tratterà di fare una corsa contro il tempo” spiega la rosea.