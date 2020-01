Gazzetta dello Sport:”Ecco quale può essere il destino di Younes”

Situazione complicata che riguarda Amin Younes. Ultime ore di mercato e futuro tutto da decifrare per l’ex Ajax, con l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che prova a riassumere tutti i possibili scenari: “Il Napoli vorrebbe dare, possibilmente in prestito, Amin Younes, per consentirgli di giocare. Ma l’esterno offensivo tedesco, chiuso sulle fasce da Insigne, Lozano, Callejon e Politano (visti da sinistra a destra), vorrebbe partire definitivamente. Al momento l’unica offerta più concreta in questo senso è quella dei greci delll’Olympiacos, destinazione però poco gradita. Come lo sono anche quelle del Torino e del Genoa. Se i suoi agenti non lo convinceranno ad accettare una soluzione, Younes rischia di restare fuori dalla lista Champions e comunque ai margini della squadra”..