Gazzetta dello Sport:” Si complica l’affare Milik-Roma”

Con Dzeko sempre in orbita Juventus, la Roma sfoglia la margherita per il sostituto. Arek Milik è difficile, soprattutto se il Napoli continuerà a valutarlo 40 milioni a dodici mesi dalla scadenza. Allora si potrebbe andare su qualche svincolato di lusso come Mandzukic o Chupo-Mouting (ieri nella finale di Champions con il Psg). Ma potrebbe esserci anche una strada che può portare a Piatek, che però solo sei mesi fa è stato pagato dall’Hertha Berlino di 27 milioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.