Gazzetta dello Sport:” Si attende il tweet di DeLa”

Atteso in settimana il tweet di Aurelio De Laurentiis che renderà ufficiale l’acquisto di Victor Osimhen. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come oggi sia il giorno per la definizione dell’affare per portare l’attaccante al Napoli.

Sull’ accordo non ci sono ormai sono d’ombra e va definito solo qualche particolare e ovviamente stilare i lunghissimi contratti modello della Filmauro” scrive il quotidiano che spiega come questa sia la giornata definitiva per la chiusura dell’affare perché è in programma l’incontro fra l’agente del classe ’98 e Cristiano Giuntoli.