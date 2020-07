Gazzetta dello Sport:” Per Barca Napoli si studiano sedi alternative”

Dopo Mariano Diaz del Real Madrid, anche Gudelj del Siviglia è risultato positivo la Covid-19. C’è timore per la sfida col Barcellona del prossimo 8 agosto. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: “Da tempo s’è pensato un «piano B» che metta al riparo da sorprese, ipotizzando che il completamento degli ottavi possa avvenire in città portoghesi o nella stessa Lisbona, sede della fase finale. Oporto e Guimaraes si tengono pronte. Per ora, la lente d’ingrandimento è puntata soprattutto sulla Catalogna”.