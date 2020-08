Gazzetta dello Sport:” Ora tocca a Milk sbloccare il valzer delle punte”

Arek Milik deve capire che la Juventus ora ha altre priorità, altrimenti il mercato non si sbloccherà. Serve il suo sì per dar vita al valzer delle punte. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: “Milik aspetta la Juventus, con cui ha già un accordo di massima (5 milioni di ingaggio a stagione) mentre il Napoli, che per l’attaccante polacco chiede 40 milioni, sarebbe più propenso a trattare con la Roma, inserendolo in uno scambio proficuo”. Se Milik accetta la Roma, in sintesi, Dzeko andrebbe alla Juve di Pirlo.