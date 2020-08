Gazzetta dello Sport:” Napoli,una manita di motivi per ben sperare!”

Napoli, oggi o mai più, titola la Gazzetta dello Sport elencando i 5 problemi principali del Barcellona che devono spingere i partenopei a crederci. Si parte dalle assenze di Vidal e Busquets con gli spagnoli che saranno contati con 13 giocatori della prima squadra, in panchina Neto e Firpo e poi 9 ragazzini della cantera; poi c’è la mancanza del pubblico e quindi della spinta dei 95mila spettatori del Camp Nou; psicologicamente c’è anche il gol di Manolas, una ferita che è ancora lì, ben visibile e che non s’è rimarginata dopo 5 anni in cui nonostante Messi il Barça non vince la Champions; il quarto punto riguarda le tensioni interne tra malcontento per il ko nella Liga, la sfiducia nei confronti di Setien ed una tregua armata con Messi solo per questa partita. L’ultimo aspetto riguarda la vulnerabilità del Barça che fatica a giocare, è insicura dietro e spesso effimera davanti, perdendo 7 punti, da +2 a -5 sul Real, dopo il lockdown