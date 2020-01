Gazzetta dello Sport:” Napoli torna a sostenere il Napoli”

Lunedì gran galà del calcio al San Paolo.Il Napoli sfida la capolista Inter e il pubblico napoletano torna a sostenere il Napoli. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport di oggi:

” La vittoria nell’ultima partita dell’anno e soprattutto il modo in cui è arrivata, con una squadra capace di mettere alle corde l’avversario con un forcing notevole nell’ultima mezz’ora, ha riacceso un pizzico di entusiasmo attorno agli azzurri di Rino Gattuso, atteso al «suo» derby. La società ha rilanciato la campagna abbonamenti per il girone di ritorno (chi sottoscriverà avrà prelazione sui biglietti di Champions col Barcellona) e la prevendita si sta riscaldando. Al momento le proiezioni portato a presenze per circa 40 mila spettatori. Non il pienone ma si tratterebbe comunque di una delle partite con più presenze, visto che anche contro il Liverpool ci si fermò a poco più di 38 mila paganti. Poi, dopo la trasferta con la Lazio che chiude l’andata, il Napoli affronterà ancora al San Paolo Fiorentina e Juventus: le speranze di rimonta in chiave posto Champions passa da questo trittico casalingo.”