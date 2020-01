Gazzetta dello Sport:” Mertens vola in Belgio con il permesso di DeLa”

Dries Mertens salterà la partita con l’Inter a causa di un problema all’adduttore. L’attaccante ex PSV è tornato in Belgio, come conferma anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sostiene come il belga avrà ottenuto un permesso dalla società partenopea per tornare in patria. Altre fonti raccontano che ‘Ciro’, come lo chiamano i napoletani, farà ritorno a Napoli la prossima settimana.