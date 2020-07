Gazzetta dello Sport:” La Uefa vuole ridurre il rischio da CV19″

La pandemia da Covid incalza in tutta Europa e mette a rischi la ripresa delle competizioni calcistiche dell’Europa.La Uefa è però irremovibile e studia i modi per ridurre il rischio da Covid 19 durante le fiinal eight. La notizia è riportata dalla Gazzetta dello Sport di oggi

“No way back, non si torna indietro: chi vola in Portogallo per la Final Eight di Champions o in Germania per quella di Europa League non potrà rientrare nel Paese di provenienza prima della propria eliminazione dal torneo. È uno dei dettami del protocollo che l’Uefa intende adottare per blindare il più possibile le due fasi finali, evitando che eccessivi spostamenti delle squadre partecipanti possano aumentare il rischio Covid-19 per le città di Lisbona, Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen, ovvero le sedi designate per completare le tribolatissime coppe europee di questa stagione. Un’anticipazione pubblicata sul quotidiano spagnolo Marca ha svelato quali saranno i provvedimenti che Nyon intende adottare, naturalmente in accordo coi governi nazionali: si va dal numero di persone a cui sarà consentito l’accesso allo stadio fino alle procedure da seguire per i media accreditati, con la maggior attenzione possibile a evitare «incroci di comitive». Un controllo totale, insomma, almeno nei limiti del buon senso: per mantenere i contagi a quota zero fino al 23 agosto (giorno della finale di Champions) forse non basterà, ma non si lascerà nulla di intentato”