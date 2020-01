Gazzetta dello Sport:” Il Napoli aspetta il si di Amrabat”

Sofyan Amrabat non ha ancora sciolto le riserve. Il forte centrocampista del Verona nel mirino del Napoli non ha ancora dato una risposta al club azzurro. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che gli azzurri hanno proposto ingaggio vicino ai 2 milioni di euro ma l’entourage del giocatore preferisce attendere, nonostante De Laurentiis sia forte dell’accordo con il Verona. Intanto c’è l’ok dall’Hellas anche per trattare con gli agenti del giovane Kumbulla.