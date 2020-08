Gazzetta dello Sport:” Gattuso aspetta le promesse di DeLa”

Il Napoli è molto attivo sul mercato in queste ore a ridosso della partenza per il ritiro. Si trattano Under, Veretotu, Karbownik, Sokratis, Reguilon, Brekalo, Lyanco, ma nulla verrà definito se non si cederanno almeno un paio dei giocatori in lista di partenza, ovvero, Koulibaly, Allan, Milik e Ghoulam. L’allenatore ha avuto assicurazioni dal club: c’è la volontà di rinforzare l’organico. L’obiettivo è tornare in Champions, scrive La Gazzetta dello Sport