Gazzetta dello Sport:” Ecco quanto vale Koulibaly per DeLa”

De Laurentiis tiene duro, lui giura fedeltà al Napoli, ma radio-mercato giura che Kalidou Koulibaly entro il 5 ottobre sbarcherà in Premier, scrive la Gazzetta dello Sport facendo il punto sul futuro del difensore raccontando dell’ultima offerta del City di 65mln di euro, una cifra importante ma lontana dalla valutazione del club partenopeo. A tessere la tela è l’agente Fali Ramadani, ma anche PSG e Liverpool sono tornati a chiedere informazioni: la partita è solo all’inizio e De Laurentiis è abilissimo a far nascere delle aste. Il City potrebbe arrivare a 70mln, non subito, e la voce che filtra è che a 75mln si possa anche chiudere.