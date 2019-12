Gazzetta dello Sport:” Ecco quando arriveranno i primi colpi di Giuntoli”

La doppia trattiva che porterà al passaggio di Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani dal Verona al Napoli continua ed è molto vicina alla conclusione. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che i due calciatori si trasferiranno in azzurro a giugno per un totale di 30 milioni di euro più un paio di bonus. Il quotidiano scrive: “Su Rrahmani ormai si viaggia abbastanza sereni. Gli accordi tra giocatore (che firmerà un quinquennale), Napoli e Verona ci sono. Un po’ diverso il discorso su Amrabat. L’idea dell’Hellas resta quella di chiudere tutta l’operazione prima della ripartenza del campionato (5 gennaio a Ferrara contro la Spal) per evitare cali di attenzione dei protagonisti”. Sul centrocampista ci sono anche Inter e Atalanta ma il Napoli, al momento, resta avanti. Trattative avanzate.