Gazzetta dello Sport:” Ecco le richieste del Sassuolo per Boga”

Il Sassuolo non ha nessuna intenzione di abbassare la sua prima richiesta per Jeremie Boga. Come si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club neroverde ha fissato il prezzo sui 40 milioni per l’esterno offensivo che piace moltissimo al Napoli, cifra che resta però al momento troppo alta secondo le valutazioni del club azzurro.