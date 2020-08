Gazzetta dello Sport:” Ecco chi è il “Benzema” per Pirlo”

La Juventus cerca sempre un partner per Ronaldo ed Arek Milik resta sempre in pole position per diventare il nuovo numero 9 bianconero. Pirlo avverte la necessità storica di trovargli un partner, un nove duro e puro: una specie di Benzema 2.0 capace di liberare spazio per CR7. Come scrive oggi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Napoli resta il primo della lista, con Lacazette e Dzeko seguono a ruota.