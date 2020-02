Gazzetta dello Sport:” E’ fumata bianca per il rinnovo di Maksimovic”

E’ fatta per il rinnovo di Nikola Maskimovic. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, infatti, il difensore serbo ha raggiunto l’accordo per prolungare un contratto in scadenza tra un anno. Il nuovo accordo prevede un ingaggio da 1,6 milioni a stagione ad un aumento della clausola di risoluzione dai 55 milioni attuali a 65 milioni. Un rinnovo soltanto da formalizzare, si legge.”