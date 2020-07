Gazzetta dello Sport:” E’ emergenza difesa per Ringhio!”

In vista della grande sfida contro il Barca il Napoli ha un grande problema in difesa Gli infortuni ed un centrocampo pongono problemi a mister Ringhio. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport

“Doppio allarme per la difesa. Per gli uomini a disposizione, che si assottigliano sempre più a10 giorni della sfida col Barcellona. E per i troppi gol subiti che non fanno dormire tranquillo Rino Gattuso che sta cercando di ridare un’anima alla squadra. Quella della finale di Coppa Italia, per intenderci, quando il Napoli si difese basso e ordinato, ma con la capacità di ripartire e far male alla Juventus e ai rigori ebbe meritatamente la meglio, visto che era stato Buffon uno dei migliori dei suoi prima di arrivare ai tiri dal dischetto.. Ma partiamo dagli infortuni. Sul finire della partita con l’Inter, Kalidou Koulibaly in un’azione concitata ha finito per dare un doloroso pestone sulla caviglia sinistra di Nikola Maksimovic. La prima diagnosi parla di forte contusione, per fortuna senza distorsione o interessamento di legamenti, dunque ora il centrale serbo riposerà poi si vedrà – quando la caviglia si sgonfierà – in che modo reagirà. Gia oggi dovrebbe svolgere un po’ di lavoro differenziato e poi si valuterà. Di conseguenza anch’egli è in dubbio per il ritorno degli ottavi di Champions League, come Kostas Manolas, fermo per l’infrazione di due costole, ma che ieri ha ripreso ad allenarsi e alimenta qualche speranza in più. Insomma al momento Gattuso, in vista soprattutto della partita di sabato contro la Lazio, avrà a disposizione solo Koulibaly e Luperto, peraltro quest’ultimo ancora mai utilizzato nel post pandemia. I giorni per recuperare ci sono. Al momento l’impressione è che sia meno complicata la situazione di Maksimovic, rispettoaquella di Manolas, che comunque rimane un bel talismano contro il Barcellona, eliminato due anni fa da un suo colpo di testa quando giocava con la Roma