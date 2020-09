Gazzetta dello Sport:” Denayer sposa il progetto Napoli!”

La ricerca del sostituto di Koulibaly, di cui la partenza sembra ad oggi più che probabile, è compito assai arduo. Il Napoli sta valutando tanti profili che potrebbero prendere il posto del senegalese, ma al momento non sembra si sia ancora arrivati all’elezione definitiva. Uno dei nomi spuntati fuori proprio nelle ultime ore è quello di Jason Denayer (25), capitano del Lione e difensore della nazionale belga, sul quale Giuntoli avrebbe posto grande attenzione.

L’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto proprio sull’accostamento del Napoli al difensore: “Intanto, c’è la conferma dell’interessamento del Napoli per Jason Denayer, difensore centrale del Lione, classe 1995. Il giocatore ha dato l’ok al trasferimento, mentre Aulas, il presidente del club francese ha chiesto 12 milioni di euro. La questione resta in sospeso, per il momento, perché c’è sempre la cessione di Koulibaly in progress”