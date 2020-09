Gazzetta dello Sport:” Così Osimhen ha conquistato DeLa”

Ad Aurelio De Laurentiis, si sa, piacciono le persone ambiziose. Sarà per questo che il feeling con Victor Osimhen è scattato immediatamente. Già durante quel primo incontro a Capri, quando l’attaccante all’epoca del Lille aveva ancora un altro agente e non sembrava vicino agli azzurri, il nigeriano aveva conquistato il patron del Napoli con una frase (e non solo, anche l’atteggiamento) riportata dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: