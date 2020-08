Gazzetta dello Sport:” A Castel di Sangro i napoletani scrivono la storia”

Prima festa allo stadio dopo il lockdown, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando della giornata di ieri a Castel di Sangro con 1280 spettatori (su una capienza dell’impianto di 7500) dopo l’ordinanza che ha consentito l’ampliamento di altri 280 posti sui 1000 iniziali: “Disciplinati, tutti rigorosamente provvisti di mascherina, e sistemati in modo da rispettare il distanziamento imposto dalle norme anti-Covid. Castel di Sangro è già storia, come lo stadio Patini, il primo impianto italiano ad aver ospitato un evento sportivo con la presenza del pubblico, in era Coronavirus. Tante le famiglie e i bambini gioiosi di poter rivedere dal vivo i loro eroi. Tre i settori aperti al pubblico, i distinti e le due curve, mentre la tribuna è stata riservata agli ospiti del Napoli e alle autorità locali”.