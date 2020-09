Gazzetta dello Sport:” A Capri si decide il destino di Koulibaly”

Applausi scroscianti per Osimhen che firma con un’altra tripletta la sua seconda uscita in azzurro e cori toccanti per Koulibaly, scrive quest’oggi la Gazzetta dello Sport sottolineando che quel “Ka-li-dou” scandito è un canto quasi di ringraziamento, con l’abbraccio del senegalese a Gattuso che sa anto di addio. Potrebbe infatti essere stata l’ultima in azzurro per il difensore: “Oggi a Capri entrerà probabilmente nella fase decisiva la trattativa di cessione al City, con l’agente Ramadani a far da intermediario, nonostante De Laurentiis lamenti una incomunicabilità degli inglesi (scottati due anni fa da Jorginho)”.