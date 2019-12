“Figli” di Mattia Torre prossimamente sullo schermo

Valerio Mastandrea

Come riporta l’Ansa,Figli è l’ultimo film scritto dal compianto Mattia Torre, prematuramente scomparso dopo aver a lungo combattuto con tenacia una lunga malattia, portato sullo schermo da Giuseppe Bonito. Il film uscirà nelle sale il 23 gennaio con Vision Distribution. Protagonisti della pellicola Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea che interpretano Sara e Nicola, una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di sei anni e svolgono con passione le professioni che hanno scelto. Tutto perfetto fino a quando l’arrivo del secondo figlio li farà scontrare con qualcosa che non avevano previsto… Nel cast, accanto a Cortellesi e Mastandrea, Stefano Fresi, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Andrea Sartoretti, Massimo de Lorenzo, Gianfelice Imparato, Carlo de Ruggeri.

Scritto da Mattia Torre e diretto da Giuseppe Bonito, Figli è prodotto da Lorenzo Mieli e Mario Gianani, una produzione Wildside – The Apartment, parte del gruppo Fremantle, e Vision Distribution.