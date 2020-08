Esportu;” Setien non vuole pensare ad abdicare la panchina del Barca”

Non mi è mai venuto in mente che questa fosse la mia ultima partita. Penso alla vittoria e poi ad affrontare con energia gli ottavi di finale in Portogallo ”. Quique Setién era fiducioso per il suo futuro sulla panchina del Barça nel pre-partita contro il Napoli. L’allenatore del Barça riuscirà sicuramente a superare il pareggio dopo una sosta andata bene per la squadra. “Le sensazioni dell’ultima partita sono state positive. Avevamo bisogno di una pausa e abbiamo avuto tempo a sufficienza per prepararci bene per la partita, riposarci e tornare con rinnovata energia “, ha detto il cantabrico, che si è rammaricato delle tante perdite subite per la partita di oggi, ma era convinto che il i secondari risponderanno se ne avranno bisogno, con due nomi propri: Riqui Puig e Ansu Fati, due calciatori con dinamiche da prima squadra da mesi. “Sono due giocatori che hanno fatto molto bene quando hanno agito. Potrebbero benissimo essere i titoli dei giornali. Sono sicuro che se iniziano, faranno molto bene e con tutte le garanzie “.

L’allenatore del Barça ha ripetuto il suo discorso sul miglioramento del gioco della squadra dal suo arrivo a gennaio. Setión ritiene che la squadra sia andata oltre dall’andata contro il Napoli. “Ci è mancata continuità nelle cose che facciamo bene, ma credo che nell’ultima partita abbiamo visto cose molto buone. Dal nostro arrivo abbiamo cercato di recuperare alcune cose, unendo le nostre idee a quelle della società, e credo che ne abbiamo fatte tante. Siamo soddisfatti del progresso di molte delle cose che facciamo e continueremo a lavorare per migliorare quelle in cui non siamo ancora soddisfatti “. L’allenatore, però, ha avvertito della pericolosità del Napoli di Gattuso: “È una squadra che è migliorata molto. Ha molti record che lo rendono una grande squadra. È la squadra che ha il maggior possesso palla in Italia. Si difende bene e sa attaccare e ferire. Cercheremo di ridurre al minimo il tuo potenziale e il momento giusto per come sei. Ha ottimi attaccanti. Può farci del male con la palla “.

E, dopo aver analizzato la partita della squadra italiana, ha parlato di due giocatori in particolare. Arthur non è tornato dalla settimana di riposo perché si rifiuta di giocare di nuovo per il Barça dopo aver firmato per la Juventus. “Gli ho parlato prima che partisse. Quello che ho scoperto in seguito è attraverso il club. La situazione attuale dipende già dalla società “, ha detto il tecnico a proposito del brasiliano, con il quale non ha mantenuto un buon rapporto.

Il suo secondo nome è Dembélé, che sta per essere dimesso: “Abbiamo pensato alla possibilità di convocarlo, ma si è allenato poco con il gruppo. Il rischio era grande, neanche lui è ancora abbastanza sicuro. Vediamo cosa succede la prossima settimana se andiamo in Portogallo, ci verrebbe di sicuro “.