Esportiu:”Barcellona attaccati al sogno!”

Dopo aver perso la Copa del Rey e il campionato, al Barça resta solo la Champions League, un titolo tanto desiderato e un’ancora di salvezza a cui aggrapparsi per non finire la stagione in bianco. L’ orelluda è il grande gol che resta, per la squadra del Barça, un sogno voluto dai tifosi; è il titolo preferito dei giocatori e del tabellone. Perché è ciò che ti dà più prestigio al mondo e anche perché il club non lo vince dal 2015 nella memorabile finale di Berlino, con il tridente al culmine.

Ma da allora ha piovuto molto e, nonostante il Barça abbia continuato a mantenere il suo tono in campionato, in Europa la sua immagine e presenza sono diminuite molto più velocemente. Mentre nella competizione statale si può parlare di un leggero calo, in Champions i colpi sono stati come un colpo diretto alla mascella. Facile da superare nelle prime fasi, nonostante la scarsa prestazione fuori casa, nelle qualificazioni la squadra ha fatto acqua, soprattutto nelle notti disastrose di Roma e Liverpool, che hanno lasciato una ferita di cui non si sa ancora se sia guarita. tutti.

La partita di oggi contro il Napoli al Camp Nou, se non succede, può ingrandirla o cominciare a chiuderla. Oppure lasciare la stessa cosa a seconda di cosa succederà nella fase finale a Lisbona se il Barça dovesse qualificarsi. Un’eliminazione anticipata oggi contro il Napoli lascerebbe Quique Setién e il consiglio presieduto da Josep Maria Bartomeu in una situazione molto complicata, interrogati già dopo non essere riusciti a rivalidare il campionato anche se fino allo stop dalla pandemia del coronavirus le attrezzature era un leader e perché il sollievo in panchina non ha significato neanche un miglioramento nel gioco della squadra. Il Barça è costretto a venire a Lisbona se non vuole parlare di un completo fallimento. Anche se non c’è pubblico, il Camp Nou, inespugnabile in Europa dal 2013, deve avere abbastanza forza intimidatoria per un Napoli inferiore al Barça.esprimere . Mancano solo quattro partite al titolo.

Setión è già chiaro che la squadra con cui salterà sull’erba oggi. 4-4-2 iniziato con un centrocampo romboidale. L’obiettivo sarà per Ter Stegen, che potrebbe essere la chiave; quelle laterali, per Semedo e Alba; sull’asse, Piqué e Lenglet, dimesso ieri. In mezzo al campo, Rakitic giocherà Busquets, che sarà squalificato, e gli interni saranno per Sergi Roberto e De Jong. Polmoni, gambe e talento. Messi farà da collegamento con l’attaccante, dove saranno accoppiati Luis Suárez e Griezmann, anche con l’approvazione medica di ieri. Le tre figure devono essere decisive in questo duello per la vita o la morte. Riqui Puig e Ansu Fati, che molti vorrebbero vedere come titoli dei giornali, saranno visti come scioccanti se le cose andranno male. L’elenco include anche i giovani della filiale: Araujo, Monchu, Mingueza, Konrad, Reis e Jandro.

Il Napoli ha l’opportunità di una vita davanti a sé per provare a raggiungere i quarti di finale di Champions League. Nonostante le pressioni del suo presidente, Aurelio de Laurentiis, alla fine dovrà giocare al Camp Nou, ma senza il pubblico le forze potrebbero essere un po ‘più uguali. Insigne arriva molto giusto, ma essendo una finale forse Gatusso decide di rischiare e farlo giocare accompagnando Mertens e Callejón davanti. Gli italiani sono una squadra con sacrificio difensivo e pericolo davanti. Nonostante il deludente settimo posto in Serie A, hanno vinto la coppa