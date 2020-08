El periodico:” Giù le mani da Ansu Fati “

Garantire che una delle perle più grandi che sono arrivate alla prima squadra da anni continuerà a indossare il blaugrana è diventata una priorità per la gestione sportiva dell’entità catalana. In questo momento Ansu Fati continua ad avere un contratto sussidiario. È vero che è stato migliorato alla fine dell’anno scorso, quando ha iniziato a emergere, per spaventare possibili club che hanno cercato di portarlo via. Un contratto è stato stipulato fino al 2022 con una clausola risolutiva di 170 milioni di euro .

Tuttavia, nel club vogliono garantire che non vi sia alcuna possibilità che Ansu lasci Barcellona attraverso una valigetta , come all’epoca accadde con Neymar . Vogliono proteggerlo permanentemente e stanno già lavorando in quella direzione. In effetti, ci sono già state conversazioni con l’ambiente del giocatore per comunicare queste intenzioni.

L’idea è che, ora che verrà stipulato un contratto come giocatore di prima squadra a tutti gli effetti, una clausola risolutiva verrà inclusa in quel documento secondo le aspirazioni corazzate dell’entità culé. Certo, dovrà essere accompagnato da un significativo aumento di stipendio. Se il Barça pensa ad Ansu Fati come a una stella, dovrà iniziare a pagarlo come tale. In ogni caso, il suo stipendio sarà lontano da quello dei migliori giocatori della squadra. L’idea è che lo guadagnerai gradualmente. In linea di principio, l’idea è che la nuova clausola risolutiva sia di circa 400 milioni di euro . Una cifra che sembra irraggiungibile per qualsiasi club in tempi di crisi nel calcio a causa del coronavirus.

L’intenzione è che le procedure per migliorare il contratto non vengano ritardate e potrebbero esserci novità nei prossimi giorni. Non vogliamo prolungare la situazione attuale, in cui una squadra esterna potrebbe tentare un attacco dell’attaccante del Barça. In effetti, durante la stagione c’è stato un approccio da parte di alcune squadre della Premier League che chiedevano il suo possibile prezzo, ma è stato sempre chiarito loro dal Barça che Ansu non è in vendita.

Era già programmato

Nel rinnovo del contratto che Ansu aveva già firmato alla fine del 2019, era previsto il rinnovo del contratto di cui abbiamo parlato. In effetti, questo documento parlava già della nuova clausola di risoluzione e del suo miglioramento salariale. Tutto ciò è stato condizionato dal momento in cui è diventato un giocatore con il numero della prima squadra, cosa che accadrà non appena terminerà questa stagione. Pertanto, il club non si aspetta problemi con questo rinnovamento. Si tratta di attuare i meccanismi che erano già previsti al momento e di archiviare la questione. Sono convinti che questa stella non sfuggirà alla loro presa .