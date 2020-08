El periodico:” E’ giunta l’ora delle competizioni europee”

L’11 marzo si sono giocate le ultime partite della Champions League e il giorno successivo si è giocata l’ultima Europa League . Quasi cinque mesi dopo, l’Europa riapre i suoi confini per finire i suoi tornei in una stagione storica, come insolita e in lutto, a causa del coinvolgimento del coronavirus. L’ultimo sarà il primo e le partite della seconda competizione, con Siviglia e Getafe in lizza, riprenderanno il calcio internazionale.

Alcune cose sono cambiate in cinque mesi, poche per sempre. L’Europa si unirà alla campagna in corso con quella successiva, in un finale senza precedenti e geloso: i quattro vincitori che superano le restanti quattro fasi a eliminazione diretta si trasferiranno a Lisbona la settimana prossima per giocare per i quarti di finale, le semifinali e la finale della singola partita, tra il 12 e 23 agosto , con le quattro squadre classificate prima della pausa: Atalanta e PSG e Lipsia e Atlético, che compongono due dei playoff previsti.

Anche gli altri due sono delineati. Se il Barça ha battuto il Napoli sabato, affronterà il vincitore del Bayern-Chelsea. Se il Madrid rilancia 1-2 contro la City , a Manchester, affronterà il sopravvissuto Juventus-Lyon.

La riunione si svolgerà in modo non uniforme, con squadre che hanno appena finito le loro competizioni (la Juventus ha terminato la Lega questo fine settimana) e altre, come il Lione, che sono in preseason per la prossima.

La Francia è stata la prima nazione a cancellare la sua lega e decretare un vincitore (PSG). Sabato il Lione è caduto ai parigini nella finale di Coppa di Lega. La Bundesliga si è conclusa il 27 giugno e i giocatori del Bayern sono già tornati dalle vacanze.

Appena una settimana di festa – e ieri – hanno avuto quelli del Barça (e quelli di Madrid) dopo aver licenziato la competizione spagnola il 19 luglio per preparare i campioni elencati.

Quique Setién ha provato la formazione di domenica in una sessione al Camp Nou e da oggi concluderà la preparazione del duello. Quattro giorni per valutare se Griezmann debba disfare Ansu Fati in vantaggio , mantenere Riqui Puig come titolare a centrocampo o cambiare il sistema tattico per innescare il cambio di squadra. Dopo essere arrivato secondo in campionato, eliminato in Coppa e in Supercoppa, la Champions League è l’unica cosa che salverebbe la stagione. I dubbi di Gennaro Gattuso si concentrano sul sapere se riesce a recuperare Lorenzo Insigne, infortunato nell’ultima partita nell’adduttore sinistro.