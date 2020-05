Ecco le linee guida da rispettare dal 18 maggio

In questa tabella riassuntiva vengono indicate le linee guida da seguire dal 18 maggio 2020. Linee guida che servirebbero per permettere la riapertura dei ristoranti e dei bar e dei parrucchieri. Si spera nell’ elevato senso di civiltà della popolazione e di chi è il gestore di questi esercizi. Il tutto per preservare la salute propria e delle altrui persone