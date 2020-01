Duri e teneri: Barbareschi e Lante Della Rovere.

Secondo gli ultimi dati dell’Ansa, un insanabile conflitto psicologico, prima che ideologico, di personalità e del loro inevitabile carattere maschile e femminile, costruito con grande abilità teatrale da Davide Hare in ”Il cielo sopra il letto” e recitato con maestria e coinvolgente verità da Lucrezia Lante Della Rovere e Luca Barbareschi, che firma anche la traduzione-adattamento e la regia, al Teatro Eliseo per le feste sino al 5 gennaio, compresa quindi la recita speciale di capodanno con aperitivo e cena.

A molti sembra facile vedere in questo estremo, ultimo appassionato e duro, ma anche tenero, confronto di due ex che si ritrovano dopo alcuni anni di separazione verificando l’impossibilità di ritrovarsi e rimettersi assieme, un qualcosa di autobiografico dei due interpreti, che sono stati anche loro una coppia anni fa e oggi si ritrovano in scena in questi due personaggi, ma sarebbe superficiale e gratuito, mentre se si vuole appare più trasparente intravedere certi sentimenti di Barbareschi imprenditore dell’Eliseo nell’uomo d’affari che dice di voler creare sogni e posti di lavoro e attacca istituzioni e banche che gli mettono i bastoni tra le ruote.

Ogni attore mette il suo vissuto, la sua umanità, la complessità del suo essere nei personaggi che interpreta, per dargli, anche quando magari appaiono lontani da lui, tutta quella verità che arriva a colpire lo spettatore.