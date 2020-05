DeMa:” Il decreto? Peggio di così Conte non poteva fare!”

E’un furia DeMa contro Conte su decreto Covid 19 Il Roma riporte le paroli furenti del sindaco di Napoli che attacca il governo sui provvedimenti presi e non presi per salvare i comuni dall’emergenza economica venutasi a creare a seguito della grave pandemia. Ecco cosa scrive il Roma:

“Fino a qualche settimana fa c’erano stati numerosi appelli al Governo. Poi, con i segnali sempre più pessimistici rispetto alle misure previste per i Comuni nel decreto economico, si era passati agli attacchi. Ora, a cose fatte e con il decreto Rilancio firmato, Luigi de Magistris è una furia. L’attacco a Giuseppe Conte è durissimo. Il primo cittadino è furioso con Palazzo Chigi, così come tante alte fasce tricolori. I fondi messi in campo dal Governo per i Municipii sono insufficienti, a giudizio dei sindaci. Il ministero dell’Interno ha messo in campo 3 miliardi per i Comuni, sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali, più altri 100 milioni per i mancati introiti dalla tassa di soggiorno. È circa la metà delle necessità per i Comuni, stando a quanto calcolato dall’Anci. L’Associazione nazionale comuni italiani aveva calcolato che solo sui tributi il buco delle entrate dei Comuni si aggira intorno ai 70 milioni di euro. Basti pensare che al Comune di Napoli, il cui debito all’ultimo rendiconto, già ammontava a un miliardo e 650 milioni di euro e quello consolidato, con tutte le partecipate a 4,8 milardi, perderà oltre 9 milioni solo dalle mancate entrate della tassa di soggiorno. Attorno alla stessa cifra si aggirano le perdite di Anm, la partecipata del trasporto pubblico, negli ultimi tre mesi. Per questo i 3 miliardi da dividere tra tutti i comuni, d’Italia sono «un’elemosina istituzionale» secondo de Magistris. Misure assolutamente insufficienti che portano l’inquilino di Palazzo San Giacomo all’offensiva: «Di peggio un Governo non poteva fare».