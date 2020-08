DeLa saluta il neo presidente giallo-rosso:” Dear Friedkin….!”

Nell’edizione odierna del Roma vengono riportate i saluti del presidente del Napoli DeLa al nuovo presidente della Roma

“Dear Friedkin, welcome to Italian Soccer! Il calcio italiano si sta rafforzando e internazionalizzando. È ormai un forte attrattore di investimenti. Sono certo che, anche tu come noi, voglia dare un importante contributo per trasformare il sistema calcio in Italia portandolo a diventare, sempre di più, un’industria che sia un mix di sport e di intrattenimento”. Con questo tweet il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis accoglie il nuovo proprietario della Roma Dan Friedkin, che ha ultimato le procedure del closing per rilevare il club giallorosso.