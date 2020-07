DeLa:” Ecco come contrastiamo il potere della vecchia signora!

DeLa è intervenuto telefonicamente alla presentazione del libro” Interrompo dal San Paolo” di Dario Sarnataro. In questo stralcio parla di come si sta organizzando per i prossimi anni la serie A

Nei giorni caldissimi della sosta forzata, quando c’era una corrente politica che si opponeva alla ripresa del calcio, era diventato il “piano B” della Federazione: se siamo costretti a fermarci per i contagi, passiamo ai playoff. In serie A, ovviamente, perché nelle altre categorie già ci sono. È un’idea che il presidente federale Gravina aveva tirato fuori due anni fa per vivacizzare il campionato, ma trovò pochissime adesioni. E ora? «Stiamo tentando la strada dei playoff con la Federazione per dare una maggiore discontinuità perché è una continuità penalizzante quella che si sta declinando da nove anni»