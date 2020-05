De Luca;” Il vero problema? La Burocrazia!”

Il Governatore De Luca fa il punto della situazione economica italiana e campana dopo il decreto Covid 19. Ecco le sue parole riportate dal Roma di oggi:

Il vero grande punto critico – che rimane sostanzialmente irrisolto – è rappresentato dalla “palude burocratica”. È indispensabile consentire a chiunque voglia investire di farlo in 24 ore, sulla base di autocertificazioni. Se neanche ora troviamo il coraggio di farlo, non andremo lontano». A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in una intervista a La Stampa, commentando i provvedimenti presi dal governo con il decreto Rilancio. «Poi – ha sottolineato il numero uno di Palazzo Santa Lucia – ci sono singole questioni: quella sui migranti ha registrato atteggiamenti sconcertanti. Regolarizzare è indispensabile all’ economia e alla legalità. Così come è indispensabile garantire che chi viene in Italia esclusivamente per delinquere, vada in galera».