Coscioni:” Ecco il nuovo patto sindacale per le AFT!”

Coscioni ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano. Ecco le sue parole.

“La vecchia storia del medico di medicina generale che onora la settimana corta costringendo nel fine settimana i propri assistiti a chiedere aiuto all’ospedale si può considerare conclusa con le Aft (Associazioni di funzionalità territoriali) che prevedono poliambulatori di medici di medicina generale attivi tutti i giorni feriali dalle 8 alle 20, strutture dove il medico del poliambulatorio è in contatto telematico con il distretto. Ma il distretto – ufficialmente per carenza di personale – il sabato e la domenica chiude il portone. E “buona salute” a tutti. “Le Aft sono partite, in settimana abbiamo firmato con le organizzazioni sindacali – informa Coscioni – un nuovo accordo integrativo regionale”. La prevenzione limitata a un numero ristretto di patologie ha dato la possibilità di aprire anche il sabato per 2-3 ore i distretti anche durante il periodo delle vaccinazioni. Miracolo sanitario? No, perché quest’attivismo ha una sua storia: nel 2020 – prima dell’emergenza Covid – era programmata una modifica dei vecchi Lea (Livelli essenziali di assistenza) con l’attivazione di una nuova griglia di prestazioni che, secondo le previsioni del Ministero della Salute, avrebbe rispedito nei bassifondi la Campania per i ritardi nella prevenzione e per la lunghezza delle liste d’attesa. Annullato il commissariamento per la Campania, con l’arrivo del ministro Speranza, l’applicazione dei nuovi Lea è stata rinviata al 2021.