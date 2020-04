Per la FIGC la serie A VARipresa in questo modo

Marcello Nicchi ha ipotizzato una ripresa del calcio senza VAR poiché tutti devono essere messi in uno stato di sicurezza. Ma, secondo il Corriere dello Sport, la FIGC sta programmando la ripresa del calcio compreso di supporto tecnologico. VAR e AVAR, oltre ai tecnici che abitualmente occupano lo stanzino di analisi video, saranno al posto loro perché per la Federcalcio non ci saranno problemi di carattere logistico.