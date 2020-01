La prima pagina del Corriere dello Sport

“Napoli-Inter, duello sul mercato per Castrovilli” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Piace a entrambi i club il talento della Fiorentina. In vista della sfida di domani spazio ai numeri. Le statistiche premiano Milik nel personale duello con Lukaku grazie ad un gol ogni 85 minuti