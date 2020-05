Corriere dello Sport:”Offerte dalla Liga per Milk”

Arek Milik ed un rinnovo sempre problematico. Il polacco, in scadenza nel giugno 2021, fatica a trovare l’intesa col Napoli e le pretendenti non mancano per il classe ’94.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra le piste che diventano più calde per l’ex Ajax c’è quella che porta a Madrid, dove l’Atletico sembra seriamente intenzionato a farci un pensiero per la prossima stagione.