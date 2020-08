Corriere dello Sport”:Due nomi per la fascia del Napoli”

Tra le priorità del Napoli in vista del prossimo mercato c’è quella di affidare a Rino Gattuso un’alternativa importante sulla corsia sinistra della difesa da affiancare a Mario Rui. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i nomi che la società sta valutando sono diversi, ma tra questi potrebbe diventare attuale nuovamente un calciatore ad un passo dall’azzurro nell’estate del 2018.

Si tratta di Santiago Arias, terzino destro colombiano in forza all’Atletico Madrid. Secondo il quotidiano nella giornata di venerdì Aurelio De Laurentiis ha pranzato con il presidente dell’Atletico Madrid (squadra di Arias) e, al di là delle smentite, l’occasione può essere stata utile per intavolare un discorso per il laterale.

L’altro nome che interessa molto è quello di Tsimikas dell’Olympiakos, anche se la richiesta del club greco di 15 milioni viene ritenuta troppo alta dal club azzurro