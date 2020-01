Corriere dello Sport:”Ci vuole tempo per vedere Politano al Napoli”

La trattativa che dovrebbe portare Politano a Napoli sembra facile ma non lo è.A riportare questa sensazione è il Corriere dello Sport di oggi Ecco cosa scrive:

“È una trattativa che ha bisogno dei suoi tempi, per avvicinare l’Inter e il Napoli, separati in questo momento da cinque milioni di euro (i venticinque richiesti da Marotta contro i diciotto più due di bonus off erti da De Laurentiis): e per colmare quella distanza, sul prestito con obbligo di riscatto di Politano, ecco comparire Fernando Llorente, che all’Inter potrebbe servire eccome, pronto per l’uso. Si può fare, e magari si farà già in giornata o doLa proposta azzurra formalizzata dal ds è di quattro anni e mezzo a 2,2 milioni Conte avrebbe una “torre” pronta per l’uso: ­ ducia sull’esito mani, ma servirà, come sempre, che qualcuno faccia un passo in avanti e l’altro uno indietro, in modo da incontrarsi. Il Napoli è ottimista, «sente» d’essere vicina a quello che ritiene debba diventare l’erede di Callejon e di averlo (quasi) convinto