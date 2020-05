Corriere dello Sport:” Ultimatum della lega alle Pay TV”

Ultimatum alle Pay TV: sette giorni, altrimenti la Lega Serie A farà partire le ingiunzioni di pagamento. Il Corriere dello Sport fa il punto: ieri doveva esserci un nuovo contro tra la Lega e le tv. Tutto rimandato perché in via Rosellini sono stati presi dalla questione protocolli e ritiri, ma da lunedì se ne riparlerà. Discussione non semplice, perché la Serie A ritiene che, prima di sedersi al tavolo, Sky, Dazn e Img debbano pagare l’ultima rata per la stagione in corso. Si parla di oltre 200 milioni di euro: soldi che fanno tutta la differenza, ovviamente.