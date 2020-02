Corriere dello Sport:” Tre squadre corteggiano il folletto belga”

Tre squadre corteggiano il folletto belga. Così ci riporta il Corriere dello Sport nell’edizione odierna:

“Sul tavolo di casa Mertens sono state posate almeno tre offerte importanti. Anzitutto il Monaco, che gli ha proposto un biennale da 5 milioni a stagione con bonus alla firma di pari entità. Poi ci sono Inter e Chelsea, che non sono da meno. Ma le intenzioni del folletto belga sono quelle di dire ancora la sua, di restare in alto. Per questo valuterà il progetto. Che sia Napoli, Monaco, Inter o Chelsea.”