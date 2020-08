Corriere dello Sport:” Su Gabriel il Napoli non teme beffe”

Il Napoli non teme di essere beffato per Gabriel del Lille. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, nonostante le tante voci in arrivo nelle ultime ore su un possibile approdo del centrale difensivo all’Arsenal, Aurelio De Laurentiis resta fiducioso sulla conclusione dell’affare.

Il quotidiano parla di una sorta di gentlemen agreement tra il patron del Napoli e quello del Lille: “De Laurentiis ha preparato un bonifico da 25 milioni, ha persino sottratto all’operazione Ounas e ha chiesto un po’ di pazienza, il tempo necessario per cedere Koulibaly e per non rischiare di trovarsi sommerso dalle spese già sostenute e senza voci attive nel bilancio.