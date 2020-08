Corriere dello Sport:” Si sblocca la girandola di attaccanti!”

Edin Dzeko ha deciso e la Juventus non ha più altre idee in testa. L’attaccante bosniaco va a Torino – scrive il Corriere dello Sport – e la Roma girerà il ricavato al Napoli, insieme ad Under ed il giovane Riccardi, per convincere ADL a cedere Arek Milik. Dzeko s’è mostrato determinato nell’accettare la corte bianconera, intravedendo la possibilità di vincere in Italia prima della fine della carriera, e la moglie stavolta non s’è opposta rispetto ad un anno e mezzo fa col Chelsea. Il tutto dunque chiarito prima della partenza per la nazionale. La Juventus verserà 10mln di euro più 2 di bonus che la Roma girerà al Napoli per sostituire Dzeko con un centravanti 8 anni più giovane e garantisce un investimento a lungo termine. Intanto, Milik ha aperto alla Roma, dopo essersi promesso alla Juventus che però con Pirlo ha virato altrove: balla ancora mezzo milione tra i 5mln d’ingaggio chiesti ed i 4,5 offerti dalla Roma