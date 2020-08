Corriere dello Sport:” Serie A rinviata? Ecco le conseguenze!”

Aumenta il numero di positivi in Serie A ma Gravina tranquillizza tutti: il campionato ripartirà regolarmente, dunque confermata la data del 19 settembre. L’edizione odierna del Corriere dello Sport spiega che le squadre, nel caso, potranno isolare l’elemento positivo e continuare gli allenamenti col resto del gruppo. Comunque a fine mese Federcalcio, leghe, ministero dello sport ed esperti del governo si riuniranno e parleranno della condizione sanitaria del paese. Solo in quel caso verrà presa una decisione sulla data certa del nuovo campionato. In caso di rinvio, le conseguenze saranno disastrose per le società e la nazionale in vista degli Europei del 2021.