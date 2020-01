Corriere dello Sport:” Sarritira alla fine dell’avventura bianconera”

E’ un Sarri che spiazza tutti quello che in conferenza stampa risponde ad una domanda su un possibile ritorno a Napoli.Ecco come il Corriere dello Sport di oggi riporta le parole del ” traditore” Sarri

“Allenare di nuovo gli azzurri?

Fra due anni, quando finirà il contratto con la Juve, non so se avrò ancora motivazioni“. C’è Dybala, Higuain in panchina. Gattuso: “Servirà un’impresa loro fanno venire il mal di testa”.